Ratinho anuncia R$ 54 mi em investimentos

Cascavel – O governador Carlos Massa Ratinho Junior participa nesta sexta-feira (24), em Cascavel, da quarta assembleia geral ordinária de 2019 da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná).

O evento terá início às 9h, no auditório da entidade, e contará com a presença de secretários de Estado, presidentes de companhias públicas, deputados federais e estaduais, prefeitos e outros líderes.

O governador anunciará a liberação de R$ 54.063.441,43 em investimentos diretos nos municípios. Os protocolos estão separados em 46 convênios e são destinados a 29 cidades, contemplando obras diversas, em diferentes segmentos.

Os recursos são provenientes da Sedu (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano), da Seil (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), de Obras Públicas e da Saúde, além da Copel e da Sanepar.

O governador receberá uma lista de demandas regionais por parte do prefeito de Jesuítas e presidente da Amop, Junior Weiller.

Dentre o pacote de obras estão R$ 34 milhões em reperfilamento asfáltico para 23 cidades, mas a maior parte será para Cascavel: R$ 30 milhões. Parte dos recursos será financiada e a previsão é de que as licitações ocorram logo e as obras sejam concluídas até o ano que vem.

Copel

Após encontro na Amop, o governador vai a Cafelândia, onde anunciará mais R$ 836 milhões de investimentos na melhoria da distribuição de energia elétrica. Desse valor, 54% é para oeste e sudoeste.

Esses recursos são para o cronograma deste ano, com previsão de mais de 1,6 mil obras que já estão em andamento.

O objetivo é trabalhar nas redes de baixa e media tensão de modo que o setor produtivo deixe de sofrer com as constantes quedas e os problemas no fornecimento de energia.

Segundo o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, parte das obras já teve início e ele acredita que os problemas devam estar totalmente resolvidos em até três anos.

Além dos R$ 836 milhões para 2019, Ratinho vai anunciar mais R$ 247 milhões para o próximo triênio.

Com Josimar Bagatoli e Juliet Manfrin