Quais os destinos mais procurados no Brasil para passar a lua de mel? 

Planejar o casamento é um dos momentos mais significativos na vida de um casal, seja por razões matrimoniais ou realização pessoal. Uma celebração de formal oficialização marcada por inúmeros significados, que demanda cuidados organizacionais, financeiros e muita preparação. Ao final de uma árdua elaboração matrimonial, cabe ao casal merecido descanso: a lua de mel.

Atualmente, os próprios noivos assumem a responsabilidade logística e monetária da solenidade. Praias na Bahia, cachoeiras no Sul ou cidades históricas de Minas, a lua de mel torna-se quesito obrigatório para que os recém-casados tenham possibilidade de relaxar depois do casamento, cujo planejamento pode durar dois ou mais anos.

Amparado por lei (o artigo 473 da CLT garante aos empregados até três dias consecutivos de folga, sem prejuízo no salário, em virtude de casamento), o descanso é importante para a nova vida dos cônjuges, que tendem a entrar em estado de total intimidade e autoconhecimento do “nós”, após atitude de extrema felicidade.

Para onde ir?

Existem inúmeros destinos ao redor do mundo que são ideais para se visitar ao lado de um grande amor. Mas quem precisa de Paris ou Londres quando se tem uma abundância de belezas e encantos à disposição no próprio quintal?

Não apenas pelo fato das cotações de moedas estrangeiras estarem nas alturas, ou simplesmente pela facilidade de viagem e locomoção dentro do próprio território, mas também pela imensa variedade de ambientes e regiões extremamente lindos e apaixonados do Brasil, capazes de exaltar a data especial com classe e qualidades admiráveis.

Tudo vai depender das preferências do casal. Praias, montanhas, chapadas, pantanal, ilhas, dunas, reservas naturais… Com tantas opções de paisagens, fica até difícil escolher. Uma dupla apaixonada torna qualquer viagem inesquecível, mas um bom planejamento permite organizar uma lua de mel dos sonhos, sem começar a vida a dois com dívidas.

Usando ferramentas online (sites e aplicativos), é possível encontrar diversas promoções de diárias de hotéis, desconto de passagens, destinos em alta ou então muitos outros locais que estão fora dos circuitos preferidos.

Melhores destinos no Brasil

1 – Fernando de Noronha (Pernambuco)

Com fama internacional, o arquipélago afrodisíaco pernambucano tem beleza inconfundível. Ainda que relativamente tranquilo, o casal terá a complicada missão de selecionar em qual praia das vinte e uma ilhas vai mergulhar e nadar entre peixes, golfinhos e tartarugas. Os dois vão de ter escolher também em qual dos mirantes sentar para curtir o pôr do sol.

Em Noronha, a natureza se encarrega de dar o tom romântico e admirável da viagem, enquanto excelentes pousadas e bangalôs da região servem almoços e jantares intimistas. Longos e tranquilos passeios para se relacionar e explorar as paisagens da ilha serão o grande prazer do casal.

Ou seja, nada mais inspirador e romântico do que ter Fernando de Noronha como primeiro cenário da vida a dois.

2 – Angra dos Reis (Rio de Janeiro)

Para aqueles que gostam de praia, Angra é o paraíso. Com 365 ilhas e quase duas mil praias, o município carioca possui uma atmosfera infinitamente mais serena e aconchegante que a capital.

Cercada pela Mata Atlântica e Serra do Mar, a região costeira é banhada por águas cristalinas, repleta de ótimas opções gastronômicas e dezenas de opções para hospedagem, que vão de adoráveis pousadas até resorts luxuosos.

Dezenas de passeios podem ser adquiridos por meio de pacotes ou individualmente, como: visita ao santuário ecológico do Saco do Céu, mergulho entre corais e peixes das Ilhas Botinas, passeios românticos de saveiro ou escuna, parando em pontos estratégicos durante o entardecer.

3 – Serra Gaúcha (Gramado e Canela)

A lua de mel será durante o inverno? Então vá para a Serra Gaúcha. O clima intimista carrega-se ainda mais sob a influência germânica da região, rememorando cidades europeias.

Com temperaturas amenas no outono e inverno, as duas cidades esbanjam charme estrangeiro com direito a lareiras, piscinas térmicas e jardins. A gastronomia típica faz suas vezes com deliciosos fondues acompanhados de um ótimo vinho produzido na região, ou um típico e variado café colonial.

Com menos de dez quilômetros de distância, é possível transitar de uma cidade a outra em alguns instantes. Sobrando tempo, inclua também outras cidades vizinhas no cronograma de viagem, como Bento Gonçalves, Garibaldi, Nova Petrópolis e Cambará do Sul.

4 – Bonito (Mato Grosso do Sul)

No pequeno município sul-mato-grossense, a três horas da capital Campo Grande, o que não falta são cenários naturais dignos de cartão postal (dezenas de grutas, nascentes, cachoeiras e cavernas).

Reputada por suas práticas de turismo sustentável, a cidade dispõe de inúmeras opções de esportes radicais. Escalada, rapel pelos paredões rochosos, mergulho para explorar as belezas subaquáticas do local (considerado uma das mais belas do mundo) são alguns exemplos notáveis.

É uma excelente opção para casais adeptos ao ecoturismo!

5 – Maceió (Alagoas)

Combinando calor e entusiasmo o ano todo, o cenário natural paradisíaco tem infraestrutura de cidade grande, mas com costumes de interior.

As opções de passeios são inúmeras, indo de piscinas naturais que se formam nas praias protegidas por barreiras de corais, até famosas praias reconhecidas pelos passeios de jangada em águas puramente cristalinas.

Com encontro de águas, coqueiros e clima natural deslumbrante, não é à toa Macéio leva fama de “Caribe brasileiro”.

Malas prontas

Após escolher o momento certo para a viagem de lua de mel, considerando os mais variados destinos, optando por aquele onde o dinheiro será mais bem investido (ficando atento a promoções executivas), é hora de partir e aproveitar uma das viagens mais marcantes e apaixonadas da vida.

