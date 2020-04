Prefeitura de Cascavel não terá expediente nos dias 20 e 21 de abril

Por conta do feriado de Tiradentes (21), a próxima segunda (20) e terça-feira (21) não terão expediente na Prefeitura e demais repartições do Município em Cascavel, conforme decreto que será publicado no Diário Oficial de amanhã (18). Essa decisão está prevista no artigo 249 da Lei Municipal 2.215/1991 (Estatuto do Servidor).

O atendimento volta à normalidade na quarta feira (22). Os serviços essenciais e de urgência e de emergência, contudo, funcionarão normalmente ou em sistema de plantão, conforme o abre e fecha abaixo:

Saúde – emergências/urgências

Os serviços de urgência e de emergência (Siate, Samu, UPAs Brasília, Veneza e Tancredo) terão atendimento ininterrupto.

O Call Center (3096-9191) para agendamento de consultas eletivas junto às unidades referenciadas não funcionará na próxima segunda-feira (20) e terça-feira (21). No entanto, o CALL CENTER 3096-9090 continuará com atendimento ininterrupto todos os dias, segunda a segunda, das 7h às 22h. Saúde – Assistência Farmacêutica

As três farmácias básicas atenderão normalmente:

Farmácia Básica I: 13h às 19h Farmácia Básica II: 7h às 13h Farmácia Básica III: 13h às 19h

Vigilância em Saúde e demais plantões

Haverá plantão na Vigilância Epidemiológica (Viep) pelo telefone 98431-6339 – 24h. Na Vigilância Sanitária (Visa) pelo telefone 98431-6358 24h e na Vigilância Ambiental (Visam) pelo telefone 98804-7211 das 7h às 19h. Educação Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil seguem com as aulas suspensas por conta das ações de enfrentamento ao novo coronavírus.

Assistência Social Na Assistência Social terão atendimentos ininterruptos os serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, como a Unidade de Acolhimento Institucional Masculino e Feminino, as Residências Inclusivas, a Casa POP, o Centro POP e o Abrigo de Mulheres.

O Serviço de Abordagem e o Família Acolhedora atenderão em regime de sobreaviso pelos telefones 98431-6376 e 98433-6080, respectivamente.

Os Conselhos Tutelares atenderão em regime de plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste), 98431-6353 (Oeste) e 98813-5799 (Sul).

Cettrans/Transitar Não haverá expediente na Cettrans/Transitar na segunda (20) e terça-feira (21).

O EstaR (Estacionamento Regulamentado) funciona normalmente na segunda (20), das 9h às 18h, e não terá expediente na terça-feira (21).

Já o SOT (Setor de Operações de Trânsito) trabalha com escala normal para agentes de trânsito.

O Transporte Coletivo Urbano funcionará com a escala especial em vigor para serviços essenciais na segunda (20) e não circulará na terça-feira (21), conforme previsto no decreto municipal.