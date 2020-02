Pré-Olímpico: Brasil enfrenta Uruguai em clima de decisão no quadrangular final

Rio de Janeiro – Após encerrar a primeira fase do Pré-Olímpico de futebol masculino com 100% de aproveitamento na Colômbia, a seleção brasileira iniciou o quadrangular decisivo da competição com um empate por 1 a 1 com a equipe anfitriã na última segunda-feira (3), e nesta noite, às 20h (de Brasília), pela 2ª rodada e penúltima, enfrenta o Uruguai em busca do primeiro triunfo nesta etapa decisiva da competição, que distribuirá duas vagas para Tóquio 2020.

No outro jogo da 1ª rodada, também na segunda, a Argentina venceu o Uruguai por 3 a 2. Portanto, caso os uruguaios acumulem hoje uma nova derrota, chegarão à última rodada, no domingo (9), sem depender de suas próprias forças para ir à Olimpíada. Já os argentinos poderão carimbar sua vaga antecipada nesta noite, caso vençam a Colômbia no outro jogo da 2ª rodada, às 22h30.

Para o Brasil, um tropeço diante do Uruguai também tornará a missão ingrata na última rodada, precisando vencer a Argentina e ainda contar com o resultado do outro jogo do quadrangular.

Em campo, o técnico André Jardine fará uma modificação na escalação em relação à do empate com os colombianos. O lateral-direito Dodô não se recuperou das dores no tornozelo esquerdo e dará lugar a Guga no time titulares.

O resto do time titular foi o mesmo da estreia do quadrangular. Assim, o Brasil irá a campo com Ivan; Guga, Bruno Fuchs, Nino e Iago; Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho; Antony, Paulinho e Matheus Cunha.