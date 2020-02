Pneus para rali

A Pirelli anuncia, durante o GP Ice Race de 2020, neste fim de semana na cidade de Zell am See, na Áustria, o desenvolvimento de sua linha de pneus para o Campeonato Mundial de Rali de 2021, do qual a empresa italiana será a única fornecedora. O primeiro pneu a fazer parte da nova era WRC da Pirelli está em exibição no GP Ice: é o pneu cravejado Sottozero Ice J1, de especificações da Suécia, no tamanho 205/65 R15, que será utilizado pelos principais carros do Mundial de Rali na próxima temporada. A Pirelli está presente no rali desde o início do campeonato, em 1973, conquistando 25 títulos mundiais e 181 vitórias.

