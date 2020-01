Iniciando mais uma temporada do kartismo brasileiro e fazendo sua estreia na categoria Júnior, o Pedro Clerot (Q7 Produções) disputou na última semana a primeira edição do Troféu Ayrton Senna, criado também para homenagear o grande ídolo brasileiro e mundial. A competição, que reuniu pilotos do Brasil e de vários países, inclusive do México, foi realizada no Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP).

Pedro largou em terceiro, mas abandonou a primeira prova classificatória, foi terceiro na segunda e, na Final, largou em terceiro e venceu, mas recebeu uma punição de 5 segundos por seu bico estar ligeiramente fora do lugar. “Foi uma pena, porque o bico não influiu na minha atuação nem no desempenho do kart. Mas regulamento é regulamento”, lamenta Clerot.