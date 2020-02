Paranaense 2020: Com rodada cheia neste domingo, Estadual põe fim à “fase de testes”

Curitiba – Competição de “tiro curto”, como costuma dizer os técnicos com experiência na disputa, o Paranaense de Futebol chega à sua 5ª rodada em 2020 com as 12 equipes em campo neste domingo (2). A ideia é que todas tenham o mesmo tempo de preparação para a segunda metade do campeonato, pois a partir de agora as rodadas serão apenas aos fins de semana.

Ao encerrarem o compromisso nesta rodada, as equipes terão realizado cinco jogos num intervalo de 16 dias, média de um compromisso a cada 3,2 dias, ou a cada dois dias, se for levado em conta que após cada jogo os titulares têm um dia de recuperação física.

Para as próximas seis rodadas, que marcarão a segunda metade do campeonato, a média será uma partida a cada sete dias. Da 6ª à 11ª rodada, serão 37 dias, de 8 de fevereiro a 15 de março.

Esse período de “semana cheia” de treinos é encarado como o mais importante da preparação durante o Estadual. Serve para os times que iniciaram a temporada às vésperas do início da competição findar o período de testes e para as equipes que iniciaram a pré-temporada ainda em 2019 readequar o projeto.

Neste fim de semana, por exemplo, o Athletico mandará sua equipe principal a campo contra o Paraná Clube, o que não faz desde o Paranaense 2016. O Coritiba, que nas quatro primeiras rodadas utilizou 22 jogadores do elenco, também anunciou que o período de testes se findou para esta 5ª rodada.

Já para Cascavel CR e Toledo, por exemplo, que se enfrentarão neste domingo (2), a “semana cheia” é encarada como oportunidade de intensificar a preparação. Na Serpente o recém-chegado treinador Ageu Gonçalves, enfim, terá tempo para trabalhar e no Porco o “balançando” no cargo Paulo Baier terá tempo para corrigir as falhas, principalmente se vencer neste fim de semana.