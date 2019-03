Paraná pode ter níveis de Primeiro Mundo em tecnologia e inovação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior empossa a nova diretoria do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar). Tomam posse como diretor-presidente do Tecpar, Fabio Cammarota; diretora comercial, Danielle Portela; o diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Rafael Rodrigues; e diretor de Administração e Finanças, Arnaldo da Fonseca. Foto: José Fernando Ogura/ANPr

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou nesta quarta-feira (13) que o Paraná tem potencial e capacidade para alcançar níveis de qualidade de primeiro mundo em tecnologia e inovação, tanto na esfera pública como na econômica. “Só precisamos trabalhar juntos para modernizar o Estado e conseguir acompanhar essa nova fase pela qual passa o mundo, em que a maneira de se relacionar, conviver e consumir tecnologia mudou”, disse.

Ele fez essa afirmação na solenidade em que deu posse à nova diretoria do Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná). O novo diretor-presidente é Fabio Cammarota, professor de Gestão Pública e Organização do Estado na Fundação Dom Cabral.

O Tecpar, ressaltou Ratinho Junior, a exemplo de Copel, Sanepar e Celepar, tem papel fundamental no fomento à inovação e soluções tecnológicas. “O Tecpar tem a responsabilidade de pensar na saúde, em como avançar nas pesquisas científicas e nos ajudar a pensar a modernização do Paraná. Nossa ideia é fazer com que o instituto continue sendo essa referência que já é para o Brasil, e avance ainda mais e possa ampliar parcerias também com a área privada”, acrescentou.

Ratinho Junior afirmou que o Governo do Estado vai estimular a participação de institutos de pesquisa como o Tecpar e das universidades estaduais na atividade econômica do Estado, assim como ocorre nos Estados Unidos. Ele lembrou sua recente viagem ao Vale do Silício, na Califórnia, onde está demonstrado como essa parceria entre a academia e setor privado gera resultados positivos.

ESTRUTURA – A nova diretoria do Tecpar, que tem mandato até janeiro de 2021, foi eleita pelo Conselho de Administração da empresa no início deste ano. O novo diretor-presidente, Fabio Cammarota, afirmou que um dos principais desafios à frente da instituição científica e tecnológica é organizar a estrutura do local.

“Queremos deixá-la mais produtiva e eficiente, sempre alinhada ao modelo de gestão do Governo do Estado, que é fazer mais com menos, e o melhor com o que temos”, disse Cammarota, que tem experiência de mais de 25 anos na área de gestão pública.

Na Diretoria Comercial tomou posse Danielle Portela, primeira mulher a ocupar essa posição no Tecpar. Ela é formada em Direito e tem experiência como diretora nas áreas comercial e jurídica de empresa de consultoria e como consultora de análise de processos na área de tecnologia da informação para diversas instituições.

O diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação é Rafael Rodrigues, que tem formação em Engenharia Industrial Elétrica e experiência como engenheiro na Copel. O Já diretor de Administração e Finanças é Arnaldo Rogerio da Fonseca, que tem formação acadêmica em Ciências Contábeis e experiência como Analista Contábil no Tecpar, desde 1994.

VISITA – Depois de cerimônia de posse, o governador visitou a Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec), primeira incubadora de base tecnológica do Paraná. A Intec já deu suporte tecnológico a mais de 100 negócios ao longo de sua história.

HISTÓRIA – Fundando em 1940, o Tecpar tem como foco de negócios a saúde pública, o desenvolvimento tecnológico e o empreendedorismo inovador. Possui o Parque Tecnológico da Saúde, que engloba os campi da CIC e Araucária, com foco em atrair empresas da área da saúde; e o Parque Tecnológico do Norte Pioneiro, em Jacarezinho, para apoiar negócios inovadores em agrotech.

O Instituto é um laboratório público oficial, fornecedor de produtos voltados à saúde humana e animal ao Ministério da Saúde. Produz a vacina antirrábica há mais de 40 anos para as campanhas de vacinação do Governo federal e, em 2018, obteve do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) a concessão da patente do processo produtivo da vacina antirrábica veterinária.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o vice-governador do Paraná, Darci Piana; o reitor da Unicentro e presidente do Conselho de Administração do Tecpar, Aldo Nelson Bona; o diretor-geral e secretário em exercício da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Luiz Cezar Kawano; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira; o diretor de Investimentos da Sanepar, Joel Macedo; o diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins; o diretor-presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, José Eduardo Bekin; o diretor-presidente da Copel Comercialização, Franklin Kelly Miguel; e o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.