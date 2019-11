Paraná Clube se despede da temporada diante do Botafogo

Curitiba – Com o sentimento de que poderia ter ido mais longe, mas sem lamentações, o Paraná Clube se despede da temporada 2019 nesta sexta-feira (29), dia no qual recebe o Botafogo-SP às 19h15, na Vila Capanema, pela 38ª e última rodada da Série B.

Ambas as equipes não têm mais chances de acesso nem de rebaixamento. Assim, apenas cumprem tabela. O Tricolor paranaense, rebaixado ano passado da Série A, brigou pelo acesso até a 36ª rodada, quando foi derrotado (1 a 0) fora de casa pelo Atlético-GO e praticamente deu adeus às chances matemáticas, que foram encerradas de vez na rodada passada, no empate (1 a 1) com o Criciúma em Santa Catarina.

Apesar dos últimos resultados, a campanha como visitante do Paraná Clube foi a melhor campanha na Série B, com sete vitórias, quatro empates e oito derrotas em 19 jogos, aproveitamento de 49,9% dos pontos disputados.

Já em casa o Tricolor aproveitou apenas 55,6% dos pontos disputados. Foram sete vitórias, nove empates e duas derrotas, em 18 jogos. O número de igualdades como mandante só não foi maior do que o do lanterna e rebaixado Vila Nova, que empatou 12 vezes diante de sua torcida.

É com esse sentimento de melhorar no dever de casa que o Paraná Clube recebe o Botafogo esta noite, já de olho em 2020. Ainda mais porque teve os zagueiros Rodolfo e Fabrício expulsos contra o Criciúma, além de precisar reformular o elenco. Peças importantes para o técnico Matheus Costa, os laterais Léo Príncipe e Guilherme Santos, os zagueiros Eduardo Bauermann e Leandro Oliveira, o volante Fernando Neto, os meias Matheus Anjos e João Pedro, e o atacante Bruno Rodrigues, figuras constantes no time titular, estão em fim de contrato.

Uma posição

Com 55 pontos, em sétimo lugar, o Paraná Clube pode ao máximo terminar o campeonato na sexta colocação da tabela de classificação. Para isso, além de vencer, precisa que o CRB não vença o campeão Bragantino amanhã (30), em Bragança Paulista (SP). Já o Botafogo, nono colocado com 49 pontos, pode terminar sua campanha no máximo em oitavo.