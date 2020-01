Paraná Clube efetiva Allan All como técnico

Curitiba – Nome que chegou com moral elevado para fazer parte da comissão permanente do Paraná Clube como auxiliar-técnico após encerrar o Paranaense 2019 à frente do Cascavel CR, o parnanguara Allan Aal, de 40 anos, foi efetivado ontem (7) à tarde como treinador da Gralha.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa comandada pelo diretor de futebol da equipe, Alex Brasil, que confirmou também a contratação de cinco reforços: o lateral-direito Paulo Henrique (Tubarão), o zagueiro Thales (Criciúma), o volante Kazu (Flamengo), o meia Dudu (Vasco) e o atacante Gustavo Mosquito (Corinthians).

Com isso, o elenco que disputará este ano o Paranaense, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro passa a contar com 21 jogadores no grupo, que também contará com jovens da base neste início de temporada. O diretor de futebol disse ainda que outros cinco jogadores devem chegar por empréstimo, com salários pagos por seus clubes.

A estreia oficial do Paraná Clube em 2020 será no dia 19 (domingo) contra o Rio Branco na cidade natal de Allan Aal, em Paranaguá, pela 1ª rodada do Campeonato Paranaense.