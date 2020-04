Mais duas pessoas morrem por dengue em Foz do Iguaçu, total já chega a cinco

A Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu através da Vigilância Epidemiológica, confirmou mais duas mortes por dengue em Foz do Iguaçu, totalizando cinco mortes do ano passado até agora. Os dados fazem parte do último boletim epidemiológico, publicado nesta terça-feira (14). O documento também aponta 21.359 notificações e 7.380 confirmações da doença.

As duas vítimas eram idosas, um homem de 84 anos, e uma mulher de 83 anos que apresentavam comorbidades. Eles contraíram a doença em fevereiro, momento de maior pico da dengue no município. “A causa dos óbitos foi confirmada agora, mas ocorreu no período de maior pico da epidemia na cidade. Estamos com uma redução nas notificações e precisamos continuar redobrando os cuidados para superarmos a epidemia”, afirmou o vice-prefeito e secretário de saúde, Nilton Bobato.

Perfil

Uma das vítimas era um idoso de 84 anos e possuía hipertensão. Ele apresentou os primeiros sintomas da dengue no dia 29 de fevereiro e foi assistido pela UPA João Samek. Com a evolução para dengue grave, o idoso foi encaminhado ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), no dia 03 de março, vindo a falecer no dia 11 do mesmo mês.

O outro óbito por dengue trata-se de uma idosa de 83 anos. A paciente era hipertensa, diabética e apresentava quadro avançado de Alzheimer. Ela deu entrada, em estado grave, em um hospital privado de Foz do Iguaçu no dia 13 de março e posteriormente foi transferida para UTI da rede hospitalar privada de São Miguel do Iguaçu, onde evoluiu para óbito por dengue grave, no dia 15 de março.

