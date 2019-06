Liga Nacional na Neva

Em uma noite de reencontros no Ginásio da Neva, o Cascavel Futsal recebe o time de Joaçaba/SC neste sábado, às 19h, pela 8ª rodada da Liga Nacional. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos ao preço promocional de R$ 15 até momentos antes do jogo. Na hora, na bilheteria, as entradas custarão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

O Joaçaba é a antiga equipe do técnico da Serpente, Cassiano Klein. Ele comandou a representação catarinense nos últimos seis anos, de 2013 a 2018. No ano passado, deixou o time com o vice-campeonato estadual antes de se transferir para o maior campeão paranaense, que vive momento oposto ao vivido há pouco tempo na temporada 2019.

Vindo de vitória sobre o Magnus em Sorocaba (SP), o Cascavel Futsal antes havia vencido o Blumenau/SC em casa. Assim, saltou da penúltima posição para a 11ª na classificação, e agora busca a terceira vitória seguida.

Em contrapartida, amarga jejum no Estadual. O time cascavelense não vence há três jogos pela Série Ouro. Na noite de quarta, empatou em Ampére e perdeu a chance de retonar à liderança. Antes, havia sido derrotado pelo Foz Cataratas e empatado com o Marechal.

É a inversão do momento vivido no início da temporada, quando emplacou oito vitórias seguidas no Paranaense e amargou quatro derrotas em cinco jogos na Liga Nacional.

A equipe

Para o compromisso deste sábado, o técnico Cassiano Klein deverá amargar mais desfalques no Cascavel. O goleiro Alê Falcone, após chocar-se com um adversário em Ampére, realizou exames que não constataram lesão, mas ele pode ser preservado este fim de semana. Já o ala Wilsinho, que passou por cirurgia de joelho no início do ano, estreou no meio de semana e pode suprir as ausências de Diego, Deivão, Rabisco e Humberto, em recuperação.

Só pedreira

O jogo deste sábado também abre nova sequência complicada de jogos para o Cascavel Futsal, que na próxima quarta-feira (12) receberá o Pato para um confronto direto pela liderança da Série Ouro e na sexta-feira (14) visitará Marechal Cândido Rondon para clássico paranaense pela Liga Nacional.