Liga: Cascavel tem novo clássico paranaense

Cascavel – O desafio do Cascavel neste sábado pela Liga Nacional é contra o Marreco de Beltrão, time que costuma sempre complicar a vida da equipe cascavelense.

O Cascavel teve interrompida a sequência de vitórias na competição nacional com a derrota para a Assoeva (4 X 1) e agora quer a reabilitação.

Com 15 pontos em 12 jogos, o time beltronense está na 12ª posição. Já a serpente tricolor, mesmo perdendo a última partida, está fazendo uma boa campanha, tem 21 pontos e está em oitavo na tabela.

Para o jogo deste sábado, o técnico Cassiano Klein ainda não poderá contar com todo o elenco. Deivão e Adeirton seguem na recuperação. Edimar, que não jogou contra o Campo Mourão, tem chances de ser relacionado para a partida. O jogo será no Ginásio da Coopavel, às 19h.

Pato X Sorocaba

O outro time paranaense que entra em quadra pela Liga Futsal neste sábado (13) é o Pato, que recebe o Sorocaba, no Ginásio Dolivar Lavarda, às 13h15. O duelo dos dois gigantes do salonismo nacional aponta equilíbrio. Em sete jogos foram cinco empates e uma vitória cada um. As duas equipes se enfrentaram nos playoffs semifinais da Taça Brasil de Clubes e da Liga Nacional de Futsal 2018. Os dois jogos terminaram empatados no tempo normal e foram decididos na prorrogação. Melhor para o time paranaense, que foi às finais conquistando os dois títulos.

Liga Nacional

Sábado

13h15 Pato x Sorocaba

18h Atlântico x Blumenau

19h Cascavel x Marreco

Chave Ouro

DOMINGO

11h Campo Mourão x Foz Cataratas