Léo Torres faz balanço positivo de sua 1ª temporada na Sprint Race

Léo Torres faz um balanço positivo de sua primeira temporada na Sprint Race. O piloto do carro #99 fechou o seu primeiro ano no campeonato nacional ficando em terceiro lugar, com 170 pontos. Ao longo do ano foram duas vitórias (Londrina e Cascavel), além de quatro top-5, três top-3, um top-4 e um top-2.

“Ano de estreia na categoria, pistas novas para mim, muito aprendizado e adaptação com o carro. O balanço geral é excelente, principalmente os pódios em todas as etapas e as poles e as vitórias que fizemos. Tivemos altos e baixos, mas é normal. É um começo de trabalho e agora é entender, analisar para que a gente consiga fazer corridas mais consistentes no futuro”, continuou o piloto.

“Esse é um ano que vai ficar guardado com muito carinho na memória, como o início da participação em carros de Turismo. Quero agradecer ao Thiago Marques pelo ano maravilhoso e pelas amizades que começaram na pista e que vão ficar para sempre”, destacou.

“Saio satisfeito do ano. O objetivo inicial era o título, ficamos em terceiro, então foi muito perto. O ano que vem promete ainda mais emoção, bora acelerar o Camaro ou o Mustang na GT Sprint Race 2020”, concluiu Léo Torres.