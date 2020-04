Kartódromos começam a reabrir

De forma ainda bastante restrita, os kartódromos brasileiros voltam a abrir seus portões para os treinos particulares. Já estão abertos Raceland (Curitiba), Adrena Kart (Foz do Iguaçu), Aldeia da Serra (Barueri-SP), RBC Racing (Vespasiano-MG), Speed Park (Birigui-SP). As áreas de alimentação e lojas ainda estarão fechadas, mas, segundo os responsáveis pelo espaço, a pista estará aberta para que um piloto e um mecânico por kart possam retomar a sua preparação. É obrigatório o uso de máscaras e álcool em gel tem que estar à disposição no boxe.

Relacionado