Não será folia, mas deverá ter muita alegria no bloco dos pilotos da Associação dos Kartistas de São Paulo (AKSP), que nesta quinta-feira irão desfilar sua competência na pista do Kartódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). A segunda etapa do campeonato da AKSP deve reunir cerca de 90 pilotos, com destaque para Alberto Otazú (Graduados), Luciano Montanhez (Graduados), Edu Abrantes (Sênior) e Marcelo Costa (Light), que venceram a primeira etapa e lideram em suas respectivas categorias.

