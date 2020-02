Instituto Água e Terra abre concurso com 130 vagas em 13 áreas

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, tornou público na última sexta-feira (14), em Diário Oficial, o Edital nº 29/2020 que estabelece as instruções para a realização do Concurso Público do Instituto Água e Terra (antigo IAP). - Foto: Divulgação IAP

IAP_a_campo — A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, tornou público na última sexta-feira (14), em Diário Oficial, o Edital nº 29/2020 que estabelece as instruções para a realização do Concurso Público do Instituto Água e Terra (antigo IAP). - Foto: Divulgação IAP

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, tornou público na última sexta-feira (14), em Diário Oficial, o Edital nº 29/2020 que estabelece as instruções para a realização do Concurso Público do Instituto Água e Terra (antigo IAP).

O órgão aguardava pelo concurso há 33 anos. “Aumentando o corpo de funcionários competentes, tornamos nossa secretaria ainda mais importante para o desenvolvimento do Paraná, reforçando a segurança técnica e jurídica nos processos de cuidado com o meio ambiente”, ressalta o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes.

VAGAS – Serão 130 vagas: 26 Técnicos de Manejo e Meio Ambiente, 2 Arquitetos, 8 Biólogos, 20 Engenheiros Agrônomos, 4 Engenheiros Cartográficos, 17 Engenheiros Civis, 16 Engenheiros Florestais, 19 Engenheiros Químicos, 3 Geógrafos, 8 Geólogos, 5 Químicos, 1 Sociólogo e 1 Médico Veterinário.

“Com grande número de servidores se aposentando, é primordial que o Estado refaça seu quadro, principalmente em áreas estratégicas, para pôr em prática as políticas públicas previstas pelo governador”, afirmou o secretário da Administração e da Previdência, Reinholds Stephanes.

As funções serão distribuídas para os 21 escritórios regionais do Instituto Água e Terra. “Já contratamos um grande número de residentes técnicos na área da Engenharia Ambiental e agora o concurso suprirá outras necessidades de cada regional”, diz o presidente do Instituto Água e Terra, Everton Luiz da Costa Souza.

REMUNERAÇÃO – A remuneração para Técnico de Manejo e Meio Ambiente é de R$ 1.554,33 mais gratificação pelo exercício de encargos no valor de R$ 1.234,43. Para as demais funções é de R$ 3.730,42 mais R$ 2.312,91 de gratificação.

INSCRIÇÕES – As inscrições devem ser realizadas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – www.ibfc.org.br – a partir das 9h do dia 26 de fevereiro até às 23h do dia 26 de março. Cada candidato poderá se inscrever somente para uma vaga. O valor da inscrição para a área de Técnico de Manejo e Meio Ambiente é de R$ 70,00 e para as demais áreas R$ 100,00. O boleto deve ser pago até o dia 27 de março.

PROVAS – A prova será aplicada no dia 3 de maio, nas cidades de Curitiba, Cascavel e Maringá, com duração de 4 horas. O local poderá ser escolhido pelo candidato no ato da inscrição. A prova objetiva será dividida em questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos de cada área, somando 40 questões. No edital especifica os conteúdos para os candidatos estudarem, bem como as funções que exercerão no órgão.

O candidato deverá portar no dia da prova documento de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente, e cartão de convocação para as provas.

AVALIAÇÃO MÉDICA – Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas irão passar por avaliação médica, cuja etapa abrangerá exames de auxílio diagnóstico e clínicos, a serem especificados em Edital próprio, no qual serão divulgados data, horário e local de avalição.

INFORMAÇÕES – O candidato poderá obter informações referentes ao concurso pelo e-mail do IBFC (concurso@ibfc.org.br) ou pelo telefone (11) 4788-1430, das 9h às 17h, exceto sábados, domingos e feriados. O local de realização da prova, resultados e demais orientações deverão ser acompanhados pela área restrita do candidato no site do IBFC.