Informe da redação do dia 04 de abril de 2019

Roman nos Brics

O deputado federal Evandro Roman (PSD-PR) foi escolhido como um dos membros da Frente Parlamentar do Congresso Nacional que atua nas tratativas com o Brics, o bloco econômico que reúne os cinco principais países emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A posse dos membros ocorreu em ato presidido pelo deputado Fausto Pinato (PP-SP). Para se ter uma ideia do peso do bloco para a economia brasileira, só no ano passado o Brasil teve superávit de US$ 14 bilhões na balança comercial com esses países.

Mordomias

Durante a defesa da reforma da Previdência na CCJ da Câmara, ontem, o ministro Paulo Guedes disse que aposentadoria de parlamentar é 20 vezes maior que média do INSS: de R$ 28 mil a R$ 1,4 mil, respectivamente. Por causa disso, argumentou, a população cobra o fim dos privilégios. Contudo, a reforma não prevê mudanças nas gordas pensões dos parlamentares.

Apagões

Em Foz do Iguaçu, o presidente da Câmara de Vereadores, Beni Rodrigues (PSB), recebeu o gerente da Copel, Júlio Ramires, para cobrar explicações sobre constantes casos de queda de energia elétrica no Município, a exemplo do que ocorre em quase todo o Paraná. Haverá investimentos, ouviu Beni.

Bate-boca

A audiência na CCJ da Câmara teve direito a bate-boca. A sessão ficou quente quando o assunto foi a aposentadoria dos militares. Paulo Guedes disse que os deputados não deveriam perguntar a um ministro por que ele não cortou a aposentadoria dos militares: “Cortem vocês, vocês são o poder. Vocês têm medo de fazer isso?”, atacou.

Pequenininho

Paulo Guedes disse que o presidente da República, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal são os atores principais da reforma e que ele tem um papel “pequenininho”: “Se a reforma for forte, é possível pensar em um futuro melhor para os filhos. Se for fraca, daqui a três anos vocês estarão aqui de novo discutindo, eu não. Três anos não, quatro, não vou falar três porque senão os senhores falam que estou saindo do governo. Acabou o mandato não estarei aqui de novo”, completou.

Acimacar

Assembleia Geral Ordinária na noite desta quinta-feira deve referendar o nome o arquiteto e urbanista Ricardo Leites para a presidência da Acimacar (Associação Comercial e Industrial de Marechal Cândido Rondon). Ele recebe o cargo do empresário Gerson Jair Fröehner. A posse festiva será neste sábado (6), no Clube Concórdia.

Exonerado

O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Nestor Batista, exonerou ontem o servidor Pablo Augusto Granemann, preso preventivamente pelo Gaeco após ter sido identificado como um agente a serviço de Luiz Abi Antoun, primo do ex-governador Beto Richa, e apontado como “gerente-geral” do caixa formado por propinas oriundas do desvio de verbas da Educação, investigado pela Operação Quadro Negro. Pablo era motorista de Abi, tratado como “leva e traz” do grupo.

Coordenadorias

Passado o primeiro trimestre do ano, o governador Ratinho Junior ainda não nomeou os coordenadores regionais. Segundo a Casa Civil, não há data para isso acontecer. Questionada sobre os futuros nomeados, a resposta foi o silêncio.

Indicado

Em Cascavel, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) confirmou esta semana que seu assessor de toda a vida Alcineu Gruber assumirá a Coordenadoria Regional Oeste. A vaga vinha sendo dada como certa para indicação do PSD, do deputado estadual Evandro Roman, que já disse estar com relações cortadas com Paranhos. Se confirmada a nomeação, a troca pode indicar um racha no Governo Ratinho.