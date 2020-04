Hospital Costa Cavalcanti já tem 2 mil exames rápidos da covid-19 à disposição da população de Foz e região

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC) em Foz do Iguaçu já tem em estoque cerca de 2 mil exames de Real Time – PCR, que faz o diagnóstico da covid-19 em até duas horas e é considerado um dos testes mais confiáveis para a detecção da doença. Os exames chegaram nesta quinta-feira (9), às 11h, e serão colocados à disposição dos pacientes internados no HMCC, Hospital Municipal Padre Germano Lauck e para a os casos suspeitos da doença na região.

O diretor-superintendente do HMCC, Fernando Cossa, explicou que o fluxo de testagem seguirá as diretrizes do Laboratório Central do Estado (Lacen), em Curitiba. Inicialmente, o HMCC fará os testes dos casos suspeitos de covid-19 de Foz do Iguaçu e, logo na sequência, se o resultado for positivo, eles serão encaminhados para a contraprova no Lacen.

Num segundo momento, com os processos concluídos, a partir da testagem em cinco contraprovas, todos os procedimentos serão feitos em Foz, sem necessidade de serem encaminhados para a capital.

Os testes serão colocados à disposição da população sem nenhuma cobrança, para os casos notificados como suspeitos confirmados por meio da Vigilância Epidemiológica. O hospital, que é mantido pela usina de Itaipu, está habilitado a fazer os testes PCR desde a semana passada. A testagem será feita pelo Laboratório de Saúde Única do Centro de Medicina Tropical.

Os exames ajudarão no mapeamento epidemiológico da doença e na tomada de decisões dos municípios da 9ª Regional de Saúde do Paraná para o enfrentamento da covid-19.

Atualmente, Foz do Iguaçu (boletim de quinta-feira,9) tem 29 casos confirmados da doença. Três pacientes estão internados, dois na ala exclusiva de covid-19 do Costa Cavalcanti, que adota os todos os protocolos com base na experiência do trabalho do Hospital Israelita Albert Einstein, centro médico de São Paulo, respeitado internacionalmente.

O HMCC tem capacidade para fazer, por dia, até 480 exames PCR. O hospital é um dos poucos centros hospitalares do interior do Paraná credenciados para fazer essa testagem.

Ala exclusiva

Com base em protocolos dos melhores hospitais do mundo, o HMCC criou uma ala exclusiva para internamento de pacientes com a doença. São 27 leitos, 15 só na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 12 de semi-intensiva. Outras medidas foram adotadas seguindo essa mesma linha, para preservar a saúde do corpo clínico e dos pacientes do hospital.

O HMCC também administra um fundo emergencial de aproximadamente R$ 15 milhões, encaminhado pela Itaipu, voltados à reestruturação da instituição e para ajudar Foz do Iguaçu e municípios vizinhos no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

A Fundação de Saúde Itaiguapy, que administra o HMCC, já adquiriu equipamentos de proteção individual, materiais e medicamentos, incluindo 35 aparelhos de ventilação mecânica, 50 monitores multiparamétricos e 40 camas hospitalares.

Para se antecipar à pandemia em Foz, o HMCC contratou aproximadamente 80 colaboradores e médicos plantonistas para atuar em setores específicos no tratamento à covid-19, além de uma infectologista e um coordenador de medicina interna dedicados exclusivamente ao combate à doença. Mais de 500 pessoas estão em treinamento, aptas para agir numa possível crise.

O HMCC fez um convênio com um hotel para hospedagem de profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Com a reestruturação, o Hospital Costa Cavalcanti tem agora dois prontos atendimentos, um para pacientes sem sintomas respiratórios, que funciona no Centro Clínico, e o outro voltado para os casos de sintomas respiratórios, anexo ao HMCC.