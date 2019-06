Horóscopo e anjo do dia 28 de junho de 2019

Áries

Deve querer realizar coisas novas. Se estiver sem emprego, tente as áreas ligadas a finanças, administração ou cuidados com o corpo. Está só? Logo poderá conhecer alguém que lhe dará valor.

Touro

Estará a fim de fazer mudanças na sua vida e uma delas poderá ser frequentar um curso ligado à sua profissão. No romance, fuja da rotina e curta um local a sós com sua cara-metade.

Gêmeos

Poder de intuição afiado no serviço. Terá sorte se atua com terapias em geral. Se tiver compromisso, vai desejar mais intimidade na união, mas talvez não sinta a mesma vontade no seu par.

Câncer

Espere sucesso se trabalha em uma empresa grande, lida com meio ambiente ou em algo relacionado a qualidade de vida. Que tal planejar uma viagem ou passeio com o par e casais amigos?

Leão

Você saberá mesclar intuição, criatividade e senso prático na sua atividade profissional, principalmente se atua com terapia, alimentos ou nutrição. Relação amorosa com sintonia.

Virgem

No trabalho, atividades em equipe favorecidas. Se procura um emprego, tente a área de turismo. Além de romantismo, sua relação será marcada pela parceria, com chances de planos conjugais.

Libra

Pintou crise no trabalho? Sugira formas diferentes de resolver as coisas. Um bico feito em casa e vendido pela internet poderá gerar lucro. Dê mais atenção à pessoa amada!

Escorpião

Poderá se destacar no seu emprego graças à sua inteligência. É grande a chance de esbarrar numa pessoa independente e comunicativa para iniciar um relacionamento sério.

Sagitário

No trabalho, tente conseguir informações que correm nos bastidores. Se busca um emprego, tente setor bancário ou de prestação de serviços. No jogo da conquista, aprenda a ouvir.

Capricórnio

Você terá uma dose extra de energia, sobretudo se trabalha no que gosta. Se precisa de serviço, tente escritório ou realize o sonho do negócio próprio. No amor, baixe a guarda para ser mais feliz!

Aquário

Sua sensibilidade estará à serviço da sua profissão. Por isso, o dia será perfeito para você acolher e orientar seus colegas. Dê mais espaço ao par para que ele cresça e amadureça.

Peixes

Segure sua imaginação para produzir mais e melhor na sua carreira. Dia iluminado para quem lida com educação, transportes ou lazer. Se você ama em segredo, deixe claro seu interesse.

Horóscopo nascido em 28 de junho

Os nascidos no dia 28 de Junho são de Câncer com personalidade de Leão. Possuem caráter nobre e convivem com a riqueza, a justiça e a verdade. Podem buscar e encontrar estas coisas. Apreciam o conforto e o luxo. Acabam conseguindo isso no decorrer da vida. Seu número principal é o 32, que reduzido dá o 5 de Mercúrio, que os fazem inteligentes, versáteis, populares e vencedores.

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Seheiah, que protege contra enfermidades e quedas de edifícios. Confere saúde e longa vida. Dá interiorização e prudência. Leva a conhecer e reconhecer os próprios erros, assim como a conseguir o perdão de seus pecados. Leva a se penitenciar e a resgatar as próprias falhas.