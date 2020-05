Foztrans abre seleção para 556 novas permissões para mototáxis

www.foztrans.pr.gov.br. A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através do Foztrans, abriu seleção para a concessão de 556 novas permissões para a prestação de serviços de mototáxi no município. As permissões têm validade de 10 anos. Para concorrer, é necessário cumprir todos os requisitos previstos no edital de concorrência pública 013/2020, que pode ser consultado na página

Os principais requisitos previstos no edital incluem a idade superior a 21 anos, CNH (Carteira Nacional de Habilitação), por pelo menos dois anos na categoria A, com indicação no campo observações que “exerce atividade remunerada” EAR.

Já a motocicleta usada na prestação do serviço não pode ter idade superior há 8 anos de fabricação. No caso de condutores portadores de deficiências físicas, serão aceitos veículos adaptados desde que aprovados pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Para efetuar a inscrição, os envelopes com a documentação devem ser entregues na sede do Foztrans, na Rua Edgard Schimmelpfeng, 43, Centro Cívico (antigo Parque Presidente), das 8h até as 14h, no dia 06 de julho de 2020.

O envelope número 1 deve conter toda a documentação de habilitação e o segundo envelope a proposta técnica. Para esclarecimento de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a Divisão de Transportes Individuais do Foztrans pelo telefone (45) 2105-9624 ou pelo e-mail fabio.fns@pmfi.pr.gov.br.