FC Cascavel vende chocotones que dão direito à ingresso e desconto na compra da camisa oficial

O Natal está chegando, e uma das coisas que não pode faltar na mesa é o chocotone. Pra quem é fã de futebol, acaba de chegar no mercado uma opção do produto que é igualmente saborosa, mas repleta de benefícios. O Futebol Clube Cascavel já está comercializando o chocotone do clube. A embalagem de 400g custa apenas R$ 15,90 e dá direito a vários outros benefícios.

Na compra do chocotone aurinegro, você ganha um cupom de desconto de R$ 10 para adquirir a nova camisa do FC Cascavel, que ainda será oficialmente apresentada, e mais um ingresso para o primeiro jogo da Serpente na Série D do Brasileirão 2020.

Esse presentão de Natal já está à venda nos supermercados, Irani, Muffatão, Menegatti, Remonatto e na loja itinerante do clube, que fica na Avenida Brasil, bem no centro de Cascavel.

Ao todo serão 15 mil ingressos grátis e 150 mil em descontos em camisas. “Essa é uma forma de proporcionar ao torcedor uma facilidade em adquirir produtos oficiais do time da cidade e facilitar o acesso aos jogos. São chocotones de qualidade, que estão presentes na mesa de todos nessa época natalina. Além disso, é uma boa opção para presentear as pessoas que gostamos. Tudo isso ajuda no fortalecimento do clube que tem uma temporada de muitos jogos em 2020”, destaca o presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva.