FC Cascavel tenta outro feito inédito no Estadual

Cascavel – Líder isolado e embalado no Paranaense 2020, o FC Cascavel volta a campo neste domingo para defender o topo da classificação. A equipe aurinegra abrirá a 7ª rodada às 16h deste sábado (15) em Paranaguá, contra o Rio Branco.

Vindo de cinco vitórias seguidas, o time cascavelense precisará de outro feito inédito no campeonato para manter a sequência, pois nunca venceu o Leão da Estradinha no Estádio Nelson Mendrado Dias.

É fato que os rivais se enfrentaram apenas uma vez no local, em partida que terminou empata por 2 a 2, em 2018. Os outros quatro confrontos ocorreram com mando cascavelense, com três vitórias aurinegras e uma alvirrubra.

Para esta partida, o Rio Branco chega embalado por três vitórias consecutivas e com 100% de aproveitamento na Estadinha, na quarta colocação da classificação.

Já o FC Cascavel chega desfalcado do atacante Paulo Sérgio, que transferiu-se para o ABC-RN. Ele é um dos artilheiros do Estadual com quatro gols.