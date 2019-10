Rede Globo

Em “Bom Sucesso” Paloma recusa o convite de Marcos. Ele compra o prato com a foto de seu beijo com a moça. Léo e Toshi se casam. Diogo desconfia quando William lhe convida para sua festa de despedida. Diogo descobre que é estéril. Paloma descobre que Gabriela voltou a jogar basquete e está no projeto de Ramon. Diogo envia uma mensagem para William do celular de Gisele.

A Dona do Pedaço

Jô fica surpresa quando Yohana e um médico entram no quarto de Téo. Fabiana afirma que não irá ao encontro com Maria da Paz. Fabiana anuncia que Abel terá de acumular o trabalho de Beto. Jô recusa o convite da mãe para o encontro em família. Yohana garante que descobrirá o que aconteceu com Téo. Maria da Paz, Amadeu e Kim visitam Téo. Antero ignora Marlene. Vivi chega com Camilo para o encontro em família.

Malhação

Thiago e Jaqueline rompem o namoro. Rita questiona Rui sobre suas intenções com Raíssa e Nanda. Max expulsa Serginho de sua casa. Vânia passa mal e César cuida dela.

Éramos Seis

João sugere que ele, Inês e Shirley façam uma viagem à Europa. Emília rejeita Justina. A moça não percebe. Lola e os filhos vão até Itapetininga. Assad e Elias não vão até a loja. Júlio reage mal quando Assad anuncia Elias como seu novo sócio.

SBT

As Aventuras de Poliana

As crianças do Clubinho fazem testes para Ester, para descobrir se a menina é um Android. Afonso tenta beijar Luisa, mas leva um tapa. Luigi reúne o grupo em sua casa para trabalharem no projeto anti-bullying. Ruth não deixa Feijão entrar em sua casa e João é obrigado a deixá-lo preso para fora. Ele consegue se soltar e foge. Roger tenta se aproximar de Poliana para descobrir mais informações sobre OTTO.

Cúmplices de um Resgate

Giuseppe mostra a situação financeira da sorveteria para Pedro. Fiorina fica brava. Isabela segura uma bola de golf que era de seu pai. Rebeca pergunta de quem é essa bola e ela explica que foi um presente. Meire telefone para seu apartamento para pedir ajuda para Dinho. O rapaz deixa o telefone fora do gancho e aproveita o apartamento sem a tia.

Record

Topíssima

Os alunos da república ficam espantados com o apetite de Andrea. Minha Flor é seguida por todos os lados por Mão de Vaca. Paulo Roberto diz que matará Lara. Yasmin liga para Lara e diz que será essa noite. Zumbi se preocupa com o desejo de vingança de Mão de Vaca.