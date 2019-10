Couve-flor gratinada

INGREDIENTES:

1 couve-flor média

1 copo de requeijão

2 ovos

50 g de queijo ralado

200 g de mussarela

Cheiro-verde

1 tomate picadinho

Margarina para untar.

MODO DE PREPARO:

Cozinhar a couve-flor com sal até ficar bem macia.

Escorra e coloque em forma untada com margarina.

Acrescente o requeijão (colheradas espalhadas).

Bata os ovos e junte 25 g de queijo ralado, cheiro verde e o tomate.

Jogue os ovos batidos por cima da couve-flor.

Cubra com a mussarela, polvilhe com o restante do queijo ralado.

Leve ao forno para gratinar.