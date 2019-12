Coluna Esplanada do dia 11 de dezembro de 2019

Escolas cívico-militares

O Ministério da Educação avança na implementação das escolas cívico-militares. Iniciou a capacitação de profissionais – professores, gestores, diretores, pedagogos – e pretende alcançar 216 escolas até 2023, esperam-se 54 ano que vem. A capacitação reúne 170 profissionais da educação e representantes de estados e municípios em Brasília. Eles participam de palestras e oficinas sobre o projeto político-pedagógico das escolas, as normas de conduta, avaliação e supervisão escolar, além da apresentação das regras de funcionamento das escolas e as atribuições de cada profissional.

A conferir

O MEC acredita que o modelo “vai promover um salto na qualidade educacional”.

Carência alta

Então ministro da Educação, Fernando Haddad revelou anos atrás, num fórum de João Dória (então empresário de eventos) na Bahia, que o Brasil tinha déficit de 400 mil professores na área de exatas. A situação não mudou.

Moro 2020 ou 22

Cresce à boca pequena no Palácio especulação sobre o futuro de Sergio Moro: ministro do STF, vice na chapa de Bolsonaro em 2022, ou até candidato a presidente.

Novas exigências

A Receita Federal vai exigir, a partir de 1º de janeiro de 2020, que as encomendas e as remessas internacionais possuam a identificação do CPF, do CNPJ e do número do passaporte do destinatário para ter seu despacho iniciado. A falta dessa informação poderá acarretar a proibição da entrada e a devolução da encomenda ao exterior.

Lavanderia

A situação é tão difícil nas contas públicas que a Marinha comemora emenda de R$ 120 mil, do deputado Gustavo Fruet, para aquisição de máquinas de lavar para a unidade do Estágio Inicial e Adaptação, no Paraná.

Seringa nos pais

Avança em comissões na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei (3842), de Alice Portugal (PCdoB-BA), que promete polêmica. Criminaliza os pais que não vacinarem os filhos.

Saliência rural

O deputado Pastor Eurico (PHS-PE) apresentou o Projeto de Lei 6.317, que proíbe a construção de motéis no perímetro urbano. Ganhou simpatia da bancada evangélica.

Zé gourmet

Condenado na Lava Jato, com liminar de soltura dada pelo ministro presidente do STF, Dias Toffoli, José Dirceu curte a vida em encontros com a militância do PT em Brasília. Hoje será homenageado em jantar por adesão (R$ 50 por pessoa) no Fulô do Jirimum, na Vila Planalto, com comida nordestina no cardápio.

Pé na estrada

A vida de luxo com viagens de jatinhos bancadas pelo PT e do bolso ficou para trás. Dirceu agora só viaja de carro, independentemente da distância, para não ser hostilizado.

Atentai

O Senado pode avançar ano que vem numa proposta que proíbe a prisão administrativa de policiais e bombeiros.