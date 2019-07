Chave Ouro: Cascavel enfrenta lanterna

Paranavaí – O Cascavel Futsal já está em Paranavaí, onde enfrenta, às 20h30, no Ginásio Antonio Lacerda Braga, o lanterna da competição.

Para evitar o rebaixamento, o Paranavaí precisa de um milagre: vencer todas as partidas que tem pela frente. A missão é pra lá de difícil, já que até agora tem apenas uma vitória em 17 jogos.

Já a serpente, que nada tem a ver com a situação do adversário, quer a vitória para subir na tabela. O Cascavel tem 34 pontos e está na quarta posição. O líder é o Pato Futsal, com 38 pontos.

Equipes se reforçam

Pensando na sequência das competições como Liga Nacional e Chave Ouro, quatro times paranaenses anunciaram reforços.

A diretoria do Cascavel Futsal anunciou a contratação do ala Claudinho, 28 anos, reforço para o restante da temporada 2019. ele estava no MFK Prodexim da Ucrânia, mas já passou pela Intelli em 2017. O novo reforço aguarda a regularização dos documentos para fazer a estreia. Como a transferência internacional demora alguns dias, é muito provável que não esteja regularizado para o jogo da próxima terça contra o Minas, pela Liga, na próxima terça-feira (30).

O Marreco anunciou a contratação do fixo André, que estava no Norte Futsal, também de Francisco Beltrão. Ele substitui o fixo Douglas, que está de malas prontas para o futsal português.

O Marechal contratou o ala/fixo Ygor Mota, que veio do Belenense, de Portugal, e o ala Fellipe Mello. O time rondonense entra em quadra nesta sexta-feira (26) para enfrentar o Joaçaba, a partir das 18h30, no Ginásio Ney Braga pela Liga Futsal. O jogo é de muita importância ao time rondonense por valer pontos fundamentais e também marcará a despedida do pivô Well, que irá se transferir para o Santa Coloma, da Espanha, mesma equipe a qual contratou o atleta Bruno Petry.

O Pato Futsal anunciou a contratação do fixo Caio, que estava no Gazprom-Ugra, da Rússia. Natural de Belo Horizonte, Caio começou a carreira no Minas e também passou pelo Marechal e pelo Jaraguá (SC), antes de se transferir ao futsal russo.

A apresentação de Caio será neste sábado (27). O jogador vai defender a equipe na Liga Nacional, na Copa do Brasil e no Paranaense Chave Ouro.

O Foz Cataratas anunciou o ala Pierre e o pivô Douglas Jesus. Os jogadores reforçam o elenco para a disputa da Liga, da Série Ouro e da Taça Brasil de Clubes.

Pierre estava defendendo as cores do Zhuhai, da China, e soma passagens por equipes como Joinville (SC) e Umuarama.

O Foz é o décimo na Liga, com 18 pontos. Nesta sexta-feira (26), às 20h15, ele enfrenta o Tubarão, fora de casa.