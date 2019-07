Cascavelense é bronze nos Jogos Pan-americanos em Lima

O atleta cascavelense Vagner Souta garantiu nessa segunda-feira (29), um lugar no pódio na prova masculina do K1 1000m, Vagner Souta chegou em terceiro lugar e faturou o bronze com o tempo de 3m35s960.

O ouro ficou com o argentino Agustin Vernice com 3m31s995, enquanto a prata foi do canadense Marshall Hughes com 3m35s907.

Vagner Souta passou em terceiro lugar nos primeiros 500m, já com o argentino Vernice em primeiro lugar. Marshall Hughes virou essa primeira metade em sexto lugar, mas na segunda metade arrancou para ficar com a prata. A diferença entre o canadense e o brasileiro foi de apenas 53 milésimos.

O Pan de Lima

O Pan de Lima reúne cerca de 6.580 atletas de 41 países das Américas. Dos 39 esportes, 22 valem como classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. No total, o Brasil terá 485 atletas em ação na capital do Peru.