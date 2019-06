Cascavel x Pato na Neva

Equipes que nos últimos anos elevaram a rivalidade para o status de clássico, pelo investimento em seus elencos e por figurarem na lista de favoritos ao título a cada campeonato estadual, Cascavel e Pato medem forças nesta quarta-feira, às 19h30, no Ginásio da Neva, em duelo atrasado da 11ª rodada da Série Ouro e que vale a liderança do Paranaense. É a pedida para os casais apaixonados torcerem juntos neste Dia dos Namorados.

Maior campeã do Estado com cinco títulos, a Serpente se reestruturou este ano e voltou a dar alegrias ao seu torcedor. Tanto que liderou a competição até poucas rodadas atrás, algo que não acontecia desde agosto de 2017. No momento, está empatado com o Foz Cataratas em segundo lugar, a um ponto do líder Pato.

O time de Pato Branco, aliás, é a sensação do salonismo paranaense nos últimos anos. Depois de conquistar a Série Prata em 2016, foi campeão da Série Ouro em 2017 e da Liga Futsal em 2018.

Nesse período de ascensão da equipe do Sudoeste e de queda do time do Oeste, o Cascavel não conseguiu fazer frente ao rival. Em dez confrontos nas últimas três temporadas, contando jogos amistosos e pela Série Ouro e Liga Futsal, a Serpente venceu apenas um, por 3 a 1, na Neva, pelo returno do Estadual 2017. Antes, naquele ano, havia sido derrotado por 4 a 0 em Pato Branco.

No ano passado foram outros cinco confrontos, todos com vitória do Pato, sendo duas em amistosos (3 a 1 no Dolivar Lavarda e 4 a 0 na Neva), duas pelo Paranaense (2 a 0 no Oeste e no Sudoeste) e uma pela Liga (4 a 2 na Neva).

Este ano os rivais já ficaram frente a frente três vezes. No único duelo com pontos em jogo (foto), o Pato venceu: 2 a 0 pela 2ª rodada da Liga Nacional, em abril, no Ginásio da Neva. Antes, em amistosos, os cascavelenses empataram (2 a 2) em casa e foram derrotados (2 a 1) como visitantes.

Moral elevado

O Cascavel Futsal chega para o jogo de hoje com o moral elevado, depois de ter vencido o Joaçaba/SC por 3 a 0, no último sábado, no Ginásio da Neva. Esta noite, o técnico Cassiano Klein deverá contar com o reforço de Deivão, que está liberado pelo departamento médico e pode ser relacionado para a partida. Já o ala Rabisco voltou a treinar segunda-feira após três semanas em tratamento de lesão e ainda não tem condições de atuar.

R$ 20

Os ingressos antecipados para Serpente x Pato estão sendo comercializados antecipadamente ao preço promocional de R$ 20. Na bilheteria da Neva, na hora do jogo, os valores serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).