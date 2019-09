Cascavel brilha no Campeonato Paranaense Chave Ouro de Handebol

A equipe do ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel Handebol retornou das disputas do Campeonato Paranaense Chave Ouro no último fim de semana e alcançou duas vitórias na competição, contra Toledo e Saudades do Iguaçu, respectivamente.

Com as duas vitórias, nesta 4ª Etapa, a equipe aurinegra de Cascavel, configura no momento em 4º lugar na colocação geral, mas, em uma combinação de resultados, a equipe que ainda terá de enfrentar Dois Vizinhos, pela última rodada da Fase Classificatória, antes da quartas de final, podendo se classificar em 3º lugar, com uma ligeira vantagem na outra fase.

A próxima etapa será realizada nos dias 26 e 27 de outubro, em Dois Vizinhos, no Sudoeste do Estado, quando, além de disputar a última rodada, as equipes também realizarão os quatro confrontos das quartas de final.

RESULTADOS DA 4ª ETAPA

Ginásio de Esportes Alcides Pan

14/09 – Toledo 16 x 40 ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel Handebol

Atletas: Cubano, Matheus, Carlito (1), Kenio (2), Catena (3), Jair (2), Paulinho (1), Pedrinho (8), Plínio (3), Jackson (10), Diego (2), Matheus Jung, Cyborg (2), Elizeu (2), Ceará (4) e Cebola. Técnico: Neudi Zenatti.

Ginásio de Esportes Aldanir Ângelo Rossoni

15/09 – ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel Handebol 36 x 20 Saudades do Iguaçu

Atletas: Cubano, Matheus, Carlito (4), Kenio, Catena (2), Jair (3), Paulinho (4), Pedrinho (3), Plínio (8), Jackson (2), Diego, Matheus Jung (1), Cyborg (3), Elizeu (2), Ceará (4) e Cebola. Técnico: Neudi Zenatti.