Athletico recebe Boca Juniors em duelo que vale a liderança

Curitiba – A noite de terça-feira será especial na Arena da Baixada. Pela primeira vez desde a inauguração do estádio, o Athletico vai receber o Boca Juniors, um dos maiores do continente, em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores, às 21h30.

Nas duas rodadas iniciais, o Furacão teve um desempenho aceitável. Fora de casa foi superado pelo Tolima e na Arena goleou o Jorge Wilstermann. Agora, diante do gigante argentino, a ordem é manter a agressividade no setor ofensivo para assumir a liderança da chave.

Já que no Estadual o CAP utiliza o time de aspirantes, o técnico Tiago Nunes tem a sua disposição os principais jogadores e a tendência é repetir a escalação que massacrou o Wilstermann na rodada anterior.

Se do lado brasileiro a expectativa é imensa, o mesmo pode se dizer do Boca Juniors. Após um momento de turbulência com o vice-campeonato da última Libertadores, Gustavo Alfaro parece ter encontrado a melhor formação e vai com força máxima para encarar o Furacão.

No último fim de semana, o atacante Ramón Ábila se tornou baixa durante a partida contra o Banfield e nem viajou ao Brasil. Em seu lugar, o comandante vai colocar Benedetto, conhecido do público brasileiro, principalmente pelo torcedor do Palmeiras.

As equipes

Para o duelo desta noite, o técnico Tiago Nunes arma o Furacão com: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Camacho e Bruno Guimarães; Nikão, Tomás Andrade e Rony; Marco Ruben. Já o treinador Gustavo Alfaro escala o Boca Juniors com: Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz e Más; Marcone e Nández; Villa, Tévez e Reynoso; Benedetto.