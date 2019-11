Akyu Myasava se despede da Cadete

Akyu Myasava dará adeus aos motores sorteados no Campeonato Paranaense de Kart, em Campo Mourão Crédito: Vanderley Soares

O Campeonato Paranaense de Kart, que termina neste sábado em Campo Mourão, marcará a despedida do cascavelense Akyu Myasava da categoria Cadete. Na próxima temporada, o piloto da equipe EMS Farmacêutica/Flabom Têxtil/Polpanorte irá disputar a categoria Júnior Menor.

Akyu informa que o Paranaense, em Campo Mourão, será a última competição oficial do ano e, portanto, a última na Cadete.

Ele diz que não vê a hora de se dedicar à preparação para as disputas da categoria Júnior Menor, na qual os competidores usam motores preparados por suas próprias equipes. Até agora, Akyu competiu nas categorias Mirim e Cadete, que só usou motores sorteados nas provas. “Finalmente vamos nos livrar dos motores sorteados. É um calvário você ser premiado com um motor bom nos treinos livres e pegar um manco nos treinos classificatórios e corridas. Com motor próprio, você desenrolar das provas em suas mãos”, frisa Akyu.