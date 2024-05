Horóscopo do dia 28 de maio

ÁRIES

Você quer mais é fechar o mês com saldo positivo, né? E se depender dos astros, seu dia será muito produtivo, e bom para parcerias. Pode aprender e ensinar bastante ao trocar ideias com quem convive. Tudo de lindo no amor. Cor: AZUL Palpites: 11, 52, 47

TOURO

O dia vai raiar com ótimas promessas! Dinheiro e trabalho serão suas prioridades, e você vai mostrar porque sua determinação taurina é tão famosa. A saúde também se fortalece. As vibes são positivas no amor. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 06, 15, 44

GÊMEOS

O reizinho abre a manhã com novidades, e garante que o dia tem tudo para ser sem defeitos. Você nem vai precisar se esforçar muito para se destacar no trabalho, pode atrair amizades como abelha no mel. No amor, vai ter só coisa boa! Cor: AMARELO Palpites: 43, 19, 52

CÂNCER

Família é um assunto sagrado pra você, então mostre o quanto valoriza os parentes, bebê! Nas primeiras horas da manhã, talvez tenha que tratar de assunto delicado, mas vai conduzir tudo da melhor forma. No trabalho, quanto mais sossego, maior será sua produtividade. No amor, o clima é de cumplicidade. Cor: LARANJA Palpites: 30, 39, 19

LEÃO

Ótimas vibes chegam do céu, e hoje você estará ainda mais confiante do que já! Conte com sua boa lábia, simpatia e ideias criativas para mandar bem. Pode aguardar boas novas em seus planos e projetos. No amor, é só alegria! Cor: PRETO Palpites: 36, 02, 20

VIRGEM

Sucesso é o que te espera, e o dinheiro vai pro seu bolso! Tem ótimas energias para se destacar e ampliar seus ganhos. Aí depois, terá tempo para dar atenção aos seus queridos. No amor, você não vai se contentar com pouco! Cor: VIOLETA Palpites: 12, 36, 48

LIBRA

Você vai sentir prazer nas pequenas coisas e terá muita facilidade para desenvolver talentos e potenciais. Amigos próximos ou distantes darão um baita incentivo, então siga em frente com força, foco e fé! No amor, boas energias. Cor: CINZA Palpites: 23, 58, 32

ESCORPIÃO

Você tem mais é que seguir seus instintos, sobretudo ao lidar com dinheiro e trabalho. Vá fundo e dê o seu melhor, mas sem se expor muito. Ah, e não custa se cuidar para blindar a saúde, né? No amor, seu lado sensuelen fica no comando. Cor: LILÁS Palpites: 50, 33, 59

SAGITÁRIO

Sagita, o dia é de grandes realizações! Um clima de camaradagem marca presença no trabalho, e você vai deslanchar em atividades em grupos. Aliás, alguém mais íntimo pode mexer com as suas emoções e também dar conselhos. Cor: ROSA Palpites: 14, 24, 04

CAPRICÓRNIO

A Lua realça seus talentos, e garante um dia perfeito para focar na carreira. Mostre do que é capaz e aproveite as chances no trabalho. O dinheiro virá como efeito natural das suas conquistas. O amor recebe bons estímulos. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 61, 34, 02

AQUÁRIO

O cenário astral estará maravilindo e a sorte vai soprar em sua direção! É hora de botar fé nos seus talentos e alçar voos mais altos! Agora, as promessas mais incríveis estão reservadas para o amor, então, prepare o coração! Cor: VERDE Palpites: 26, 42, 24

PEIXES

Hoje você pode resolver muita coisa, seja em casa ou no trabalho. Bom período para tratar de interesses financeiros, pois terá muita desenvoltura para lidar com assuntos mais complexos. Os astros prometem turbinar sua vida amorosa e sexual. Cor: VERMELHO Palpites: 54, 27, 09

MENSAGEM DO DIA

Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.

Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão; Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão.



Isaías 40: 29-31