Horóscopo do dia 22 de maio

ÁRIES

O dia até começa tranquilo, acaba trazendo novidades para levantar seu ânimo, mas também sua irritação. Pegue mais leve para não se estressar com situações que não dependem só de você. No amor, sua estrela vai brilhar! Cor: AMARELO Palpites: 46, 55, 37.

TOURO

As coisas começam bem nas suas relações, mas depois, há risco de se desentender com as pessoas, então controle a teimosia. O trabalho deve render, mas pode enfrentar contratempos. Na saúde, evite excessos. O amor fica bem protegido. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 09, 11, 27.

GÊMEOS

Seu dia começa maravilindo para suas finanças, e você pode receber notícia boa sobre grana! Só que o bicho pode pegar, sobretudo em seus contatos, por isso, evite discutir com quem é todo trabalhado no ranço. O amor estará cheio de sintonia. Cor: ROXO Palpites: 09, 36, 45.

CÂNCER

A Lua deixa sua inspiração turbinada. Sua criatividade e talentos vão bombar, e você vai mostrar o que sabe. Só que depois, o clima muda por causa de algumas trombadas astrais. Aí, convém ligar o radarzinho e agir com mais prudência, especialmente ao lidar com dinheiro. O amor fica tranquilo. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 05, 14, 04.

LEÃO

As primeiras horas serão indicadas para cuidar de assuntos mais íntimos. Lidar com coisas que mexem com a imaginação será prazeroso, mas seu lado temperamental dá as caras, e aí, convém pegar leve, valeu? No amor, sua seducência fica um arraso. Cor: BRANCO Palpites: 60, 08, 32.

VIRGEM

O dia começa com vibes positivas, mas vai precisar se valer da sua disciplina virginiana para não perder o foco. Explore sua concentração para deixar tudo em ordem em casa e no serviço. E não dê bobeira com a saúde. Clima delicinha no amor. Cor: PRETO Palpites: 06, 31, 60.

LIBRA

Você terá disposição para ir atrás das suas ambições! Os assuntos de trabalho serão prioridade, mas não descarte aborrecimentos com as finanças. Tretinhas podem rolar nas amizades e no amor, mas tudo deve entrar nos eixos. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 61, 52, 02.

ESCORPIÃO

Você começa o dia com o pé direito! Os astros prometem sorte, facilidades e boas surpresas. Só que o astral dá uma guinada, e bagacinhas não estão descartadas — convém maneirar na franqueza. No amor, a intimidade será o ponto alto. Cor: VERDE Palpites: 51, 06, 33.

SAGITÁRIO

Pode estar numa vibe tranquila, mas a paz está com as horas contadas. A vontade de falar umas verdades pode bater, mas será preciso jogo de cintura pra não entrar em saias justas. Ainda bem que o clima melhora, sobretudo no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 43, 19, 18.

CAPRICÓRNIO

O dia começa repleto de boas vibes em seus contatos e suas relações. Mas hoje seu lado ajuizado pode dar um branco, fazendo você agir por impulso ao lidar com dinheiro. No amor, seus desejos estarão mais intensos. Cor: GOIABA Palpites: 03, 37, 01.

AQUÁRIO

Além de se destacar no trabalho, pode embolsar um bom dinheiro! Porém, o clima vai mudar e será preciso uma boa dose de paciência para não se estressar. Então, procure lapidar seu jogo de cintura. O amor ficará perfeito sem defeitos. Cor: CINZA Palpites: 54, 09, 29.

PEIXES

As expectativas para o fds aumentam, mas antes de sonhar com o bem bom, terá que encarar os deveres! Mas não pense duas vezes para pegar firme no batente porque seus esforços vão dar bons frutos. no amor, tudo tranquilo. Cor: VIOLETA Palpites: 04, 13, 59.