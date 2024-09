Notas Bandeirada

BANDEIRADA

Velocidade na Terra tem 83 inscritos em Ponta Grossa

Com 83 inscritos, o Autódromo André de Geus, em Ponta Grossa, sediou domingo (1), a 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade na Terra e a 4ª do Campeonato Paranaense de Kart Cross. A promoção e organização foram do Automóvel Clube Vila Velha, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). Os vencedores em Ponta […]