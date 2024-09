MOTOCICLETAS

Honda Biz terá novo motor na linha 2025

Na história da indústria motociclística brasileira a Honda Biz merece um capítulo especial. A espantosa cifra de 4,7 milhões de unidades produzidas de março de 1998 até julho de 2024 coloca o modelo no 2º lugar entre as motos preferidas no Brasil desde sempre. Porém, não é na frieza do número recorde, inferior apenas ao […]