Pacheco destina R$ 1,35 milhão para escolas da Região Oeste

O compromisso com a educação e o bem-estar das comunidades escolares têm sido prioridades do mandato do Deputado Estadual Marcio Pacheco. Recentemente, mais de R$ 1.350.000,00 foram direcionados para escolas em Cascavel e municípios da região oeste do Paraná, como parte do programa estadual Escola Mais Bonita.



Dentre as instituições beneficiadas estão os Colégios Estaduais Horácio dos Reis, Itagiba Fortunato, Jardim Consolata, Jardim Santa Felicidade, Juvinópolis, Mario Quintana, Olinda Truffa de Carvalho, Rio do Salto, XIV de Novembro, Acquilino Massochin, Jardim Clarito, Santos Dumont, Eleodoro Pereira, Pacaembu, Cataratas, Carmelo Perrone, Marcos Schuster, além dos colégios agrícolas Jangada da Taborda, Reassentamento São Francisco e Octavio Tozo.



O programa Escola Mais Bonita permite que diretores e a comunidade escolar decidam a melhor forma de utilizar os recursos destinados. Desde pintura e melhorias em áreas comuns até reparos estruturais e elétricos, as verbas são aplicadas de acordo com as necessidades de cada instituição.



Para o Deputado Marcio Pacheco, a educação é uma prioridade inegociável. “Muitos não sabem ou não se lembram, além de policial federal sou formado em letras pela Unioeste. A educação e consequentemente a melhoria das escolas e do ambiente escolar é uma prioridade do meu mandato como deputado estadual. Tenho certeza que esses recursos estão sendo muito bem empregados melhorando a qualidade do ensino em nossa cidade”, afirma o deputado.



Os impactos desses investimentos já são visíveis em diversas escolas. O Colégio Estadual Acquilino Massochin, por exemplo, que atende 362 alunos em regime integral, recebeu R$100 mil para pintura da fachada e melhorias na acessibilidade das calçadas. Segundo a diretora Leoni Angela De Bona, o auxílio veio em momento oportuno e demonstra o cuidado com a comunidade escolar.



O Colégio Estadual Jardim Consolata, que atende cerca de mil estudantes do ensino fundamental ao médio, recebeu a mesma quantia para reformas elétricas. Para Arceni Matthes, diretora da instituição, essas melhorias refletem diretamente na qualidade das aulas, tornando o ambiente mais propício ao aprendizado.



O Colégio Estadual Mario Quintana optou por investir na adequação de sua quadra de esportes e construção de banheiros, utilizando os recursos destinados pelo deputado Pacheco. Essas melhorias não apenas beneficiam os alunos, mas também promovem a integração e o bem-estar de toda a comunidade escolar, como relata a diretora Maristela Dias de Miranda.



OESTE



Esses são apenas alguns exemplos do impacto positivo que o investimento em educação pode trazer para as comunidades. Com o comprometimento do Deputado Marcio Pacheco e a colaboração de todos os envolvidos, a qualidade do ensino na região oeste do Paraná continua a ser fortalecida, promovendo um futuro melhor para todos.

A Escola Estadual Santa Cruz, localizada em Capanema, recebeu abril, R$ 100 mil para aplicação em reformas. Aliás, é a segunda vez que o deputado indica a Escola Santa Cruz para o Programa Escola Mais Bonita. No ano passado, o deputado destinou outros R$ 100 mil para reformas. Os recursos foram utilizados para o conserto dos estragos do temporal que atingiu a unidade escolar em dezembro de 2023.



Pacheco indicou também o Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, em Toledo, com R$ 100 mil, Colégio do Campo de Santa Maria, em Santa Tereza do Oeste, com R$ 50 mil e Colégio do Campo São Francisco, em Corbélia, com R$ 50 mil.

Fonte: Assessoria