Cadeirante é brutalmente assassinado em Foz; suspeito foi preso

OPERAÇÃO PROTETOR

PM e PF apreendem 500 quilos de maconha em mata de Guaíra

A Polícia Militar do Paraná realizou uma fiscalização no âmbito da Operação Protetor que resultou na apreensão de 502 quilos de maconha no município de Guaíra na madrugada desta sexta-feira (09). A ação foi executada por policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e agentes da Polícia Federal do Núcleo Especial de Polícia […]