Será que agora sai a duplicação da BR-163?

Asfalto feito para durar décadas conta com pontos de remendo em trecho duplicado para tráfego/ Foto: Aílton Santos

Asfalto feito para durar décadas conta com pontos de remendo em trecho duplicado para tráfego/ Foto: Aílton Santos

O deputado Evandro Roman (Patriota) recebeu do diretor do Dnit, Santos Filho, a garantia de que as obras da BR-163 terão continuidade nos trechos Toledo-Marechal Cândido Rondon e entre Cascavel e Marmelândia, distrito de Realeza. Em breve “haverá solução de recursos” para a conclusão dos trechos, disse.

Santos Filho assegurou ao deputado que o Dnit está acompanhando a obra, que entende “ser de extrema importância para toda a Região Sul do País”.

O custo dos dois trechos, que deveriam ter sido entregues ano passado, está orçado em R$ 800 milhões.