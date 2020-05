PF vai ouvir Valeixo, Ramagem e Saadi na próxima semana

O ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e o ex-superintendente do Rio, Ricardo Saadi, vão depor na próxima semana no inquérito que investiga tentativas de ‘interferências políticas’ do presidente Jair Bolsonaro na corporação. As oitivas estão inicialmente marcadas para a próxima segunda (11), em Brasília e Curitiba.

O ‘número dois’ da PF, Carlos Henrique de Oliveira Sousa, o superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva, e o ex-chefe da corporação em Minas, Rodrigo Teixeira, também devem ser ouvidos na semana que vem, em data a ser confirmada.

A Polícia Federal deve ouvir ainda os ministros Augusto Heleno, Walter Braga Netto e Luiz Eduardo Ramos que teriam testemunhado intimidações.

Informações: R7