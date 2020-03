OMS diz que covid-19 não poupa jovens; doença é mais letal em idosos

Genebra – Apesar de atingir com mais força os pacientes idosos, a covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus, é um risco também para a população mais jovem, disse nessa sexta-feira (20) a OMS (Organização Mundial da Saúde). “Uma das coisas que estamos aprendendo é que, embora os idosos sejam os mais atingidos, os mais jovens não são poupados”, disse diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Segundo o executivo, dados recentes da agência de saúde da ONU mostram que pessoas com menos de 50 anos representam uma proporção significativa de pacientes que precisam ser hospitalizados, com casos mais graves da síndrome respiratória.

“Hoje tenho uma mensagem para os jovens: você não é invencível”, disse Ghebreyesus. “Esse coronavírus pode te mandar para o hospital por semanas ou até mesmo matar.”

O diretor-geral alertou também que, ainda que não apresente sintomas, ficar em casa pode fazer a diferença entre a vida e a morte de outras pessoas. A OMS reforçou o pedido de distanciamento social e recomendou maneiras de se manter saudável durante o isolamento.

Segundo a organização, é importante manter uma alimentação saudável, evitar fumar e consumir álcool com exagero além de procurar manter as rotinas de exercícios diárias com o acompanhamento de vídeos de exercícios, subir e descer escadas ou dançar dentro de casa.