Lava Jato prende procurador do RJ

Rio de Janeiro – Procurador do Estado no Rio de Janeiro, Renan Miguel Saad foi preso temporariamente nessa segunda-feira, em cumprimento de mandado da 7ª Vara Federal Criminal, responsável pelos julgamentos em primeira instância da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

Saad é suspeito de ter recebido mais de R$ 1,2 milhão da Odebrecht para alterar o projeto original de construção da linha 4 do metrô, modificando o traçado original da obra e elevando os seus custos – o projeto original, orçado em R$ 3 bilhões, teve um custo final em torno de R$ 10 bilhões.

Segundo a Lava Jato, Saad teria agido de forma decisiva para possibilitar as ações criminosas da organização liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral (MDB) e gerado prejuízo aos cofres públicos

Segundo a Procuradoria Geral do Estado, os fatos pelos quais o procurador é suspeito remontam o período em que ele estava lotado como assessor jurídico chefe da Secretaria de Estado de Transportes, nomeado na gestão de Cabral. Ele foi exonerado do cargo em 2012.