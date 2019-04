Governador apresenta planos de infraestrutura a empresa chinesa

Xangai – O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou na quarta-feira (24), em Xangai, os projetos de infraestrutura do Paraná a executivos da China Communication Construction Company (CCCC), grupo empresarial que opera diversos ativos de infraestrutura, incluindo rodovias, ferrovias, metrôs, portos e aeroportos. O governador lidera uma missão internacional ao país asiático que segue até esta sexta-feira (26).

Acompanhado do secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e do diretor-presidente dos Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, o governador Ratinho Junior esteve no Porto de Xangai, o maior porto do mundo em movimentação de contêineres. O objetivo é buscar tecnologias e o know how chinês para obras de ampliação do Porto do Paranaguá.

“Para se ter uma ideia, o Porto de Xangai movimenta, sozinho, o mesmo volume que todos os terminais do Brasil. Temos oportunidade de conhecer novas tecnologias para ter, no Paraná, uma logística ágil, eficiente e que diminua os custos de produção”, explica Ratinho Junior. “Em breve o Porto de Paranaguá será o terminal com a maior movimentação de contêineres do Brasil, devido às obras de infraestrutura que estão sendo feitas”, afirmou.

Modais

Também foram mostrados os projetos para os modais rodoviário, ferroviário e do corredor bioceânico que prevê ligar os portos de Paranaguá e Antofogasta, no Chile, e vai agilizar a comercialização de produtos brasileiros para a Ásia. O mercado chinês é o principal destino das exportações paranaenses, respondendo por 44% do total exportado pelo Estado em 2018.

A viagem da missão paranaense à China atende convite feito pelo embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, que esteve no Paraná em março. A missão também participou da 22ª Conferência Mundial de Dragagem.