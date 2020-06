Giuliano Inzis assume a Secretaria Municipal da Saúde no lugar de Bobato

O psicólogo Giuliano Inzis assume, a partir desta segunda-feira (1º de junho), a Secretaria Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu, substituindo o vice-prefeito Nilton Bobato, que retoma os trabalhos no gabinete, ao lado do prefeito Chico Brasileiro.

Bobato permaneceu à frente da pasta por 13 meses e realizou um importante trabalho em defesa do SUS, cuja principal marca é a expressiva ampliação do acesso da população aos serviços de saúde.

“Não há rompimento na sequência do trabalho, a vinda de Giuliano dará reforço à equipe”, confirmou. Bobato mantem sua participação na pasta como membro do Comitê de Enfrentamento a covid-19. “Não vou interferir, mas estarei auxiliando no que for necessário”, informou.

Há 22 anos no Brasil, o italiano Giuliano Inzis é psicólogo e tem formação em filosofia e teologia. Em Foz, atua desde 1997 em instituições de saúde como a Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida (junto ao Poliambulatório), tendo passagem pelo Hospital Municipal, quando integrou os conselhos Social de Saúde, de Assistência Social e de Direitos da Criança. Também foi coordenador da Rede Proteger, e desde 2009 é membro da diretoria do Observatório Social, entidade da qual se desliga para assumir a secretaria.

“A expectativa é de poder contribuir numa perspectiva de redução de dano. Vamos trabalhar para que o impacto da pandemia seja o menos desastroso para todos. Quero contribuir da melhor forma. Fico lisonjeado com o convite”, disse Giuliano. Nenhuma alteração na equipe está prevista inicialmente.