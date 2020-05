Fiscalização “fecha” festa particular e interdita estabelecimentos no Centro de Umuarama

A força-tarefa criada para realizar fiscalizações em Umuarama durante o período de quarentena agiu na noite do sábado (9). Alguns estabelecimentos comerciais foram interditados e outros notificados. As equipes também seguiram a alguns distritos, onde foram feitas orientações. Segundo a diretoria da Guarda Municipal, dois estabelecimentos foram interditados e uma festa particular foi descoberta e encerrada.

Segundo o diretor da Guarda Municipal, Valdiney Rissato, a força-tarefa é composta por dois fiscais do Código de Postura, dois fiscais da vigilância em Saúde e três guardas municipais, que tiveram também o apoio de duas equipes da Polícia Militar e de uma equipe da Guarda Municipal.

Os trabalhos começaram no fim da tarde do sábado em vistorias nos estabelecimentos onde eventualmente havia a aglomeração de pessoas. “A intenção da força-tarefa é fazer com que sejam cumpridas as normas do Decreto Municipal 082/2020, que flexibilizam a abertura de bares, lanchonetes e pubs na cidade”, explica Rissato.

Bar interditado

Por volta das 18h30, um bar situado na Avenida Londrina foi visitado pela força-tarefa. Segundo Rissato, no local foi flagrada uma grande aglomeração de pessoas (aproximadamente 50 frequentadores), a maioria sem máscaras de higiene exigidas pelo governo estadual. Além disso, o proprietário não estaria seguindo algumas normas, dentre elas a de distanciamento exigido entre mesas e a quantidade de pessoas dentro de seu espaço.

O estabelecimento, que já havia sido notificado anteriormente por não ter obedecido às normas do decreto municipal, acabou por ter as portas fechadas, além de ter sido interditado temporariamente.

Distritos

Ainda de acordo com Rissato, as equipes também foram até dos distritos de Serra dos Dourados e Santa Eliza. “Em Serra dos Dourados fizemos apenas orientações e, em Santa Eliza, apenas 3 estabelecimentos estavam abertos, mas em nenhum deles havia pessoas no interior e foram orientados quanto ao horário de funcionamento estabelecido pelo decreto.

Festa na chácara

Depois que saíram dos distritos, os integrantes da força-tarefa retornaram, por volta das 23h40, a Umuarama, onde foram até uma chácara na Estrada Canelinha, fundos do Jardim São Cristóvão. Denúncias anônimas os levaram até lá, pois havia aglomeração de pessoas que participavam de uma festa particular.

“Recebemos diversas denúncias da realização dessa festa e, quando as equipes chegaram ao local, realmente descobriram que lá estavam entre 30 e 40 pessoas. O ambiente é particular e havia sido locado para o evento”, explica.

Ainda de acordo com o diretor da Guarda Municipal, o responsável pela organização do evento foi identificado, e foi orientado. “O proprietário da chácara também será notificado posteriormente, tão logo seja identificado”, comentou.

Pub interditado

Os integrantes da força-tarefa seguiram trabalhando madrugada adentro, até que por volta da 1h passaram pela Avenida Maringá, onde se depararam com um pequeno pub em funcionamento. O estabelecimento, que também havia sido notificado anteriormente por ter descumprido as normas do Decreto Municipal 082/2020, foi interditado. “O estabelecimento estava funcionando fora do horário estipulado, que é até as 22h”, contou Rissato, explicando os motivos da interdição.

Intensificação

Ainda conforme o diretor da GM, os trabalhos serão intensificados no decorrer da semana para que todos sigam as normas e as diretrizes determinadas pelo Poder Público do Município e alguns estabelecimentos poderão ser multados, interditados e até terem seus alvarás de funcionamento cassados, dependendo da situação em que forem flagrados desobedecendo a legislação”.

“Todo empresário, ou pessoa física, está tendo a oportunidade de poder trabalhar, manter seus estabelecimentos abertos, desde que obedeça às normas e às regras estabelecidas pelo Poder Público Municipal. O mais importante é que todos pensem na saúde do próximo, para isso é que foram criadas tais normas”, encerra Rissato.