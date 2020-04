Covid-19: HUOP orienta mães sobre cuidados com recém-nascidos

Devido à pandemia da covid-19, alguns cuidados extras precisam ser tomados, como uso de máscaras, higienização das mãos, entre outros. Essas precauções também se estendem para os recém-nascidos. Para isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou algumas orientações, também para mães com suspeita ou confirmação da doença, confira:

São poucos os estudos publicados sobre a presença do vírus na placenta e líquido amniótico, o que sugere não haver transmissão vertical entre mãe e recém-nascido;

Também não encontrado pelos estudos demonstrados até o momento presença do vírus no leite materno, não sugerindo a contaminação do recém-nascido pela amamentação;

Como a via de transmissão se dá por gotícula respiratória e contato, recém-nascidos filhos de mãe com suspeita, provável ou confirmada de covid-19, devem ser amamentados seguindo os cuidados como: mãe com lavagem das mãos antes da amamentação e o uso de máscara cirúrgica (para o momento da amamentação e todos os momentos em que for realizar o manuseio com o Recém-nascido);

Manter a distância de 2 metros entre a cama da mãe e o berço do recém-nascido;

Quando estiver no ambiente hospitalar restrição de visitas e permanência de acompanhantes. No domicílio restringir visitas;

Mães com sintomas respiratórios, suspeita ou confirmada para covid-19 devem manter isolamento por 14 dias;

O seguimento do recém-nascido deve ser iniciado/continuado tão logo sejam retomadas as atividades na Unidades Básicas de Saúde;

Mãe / cuidador deve estar atendo a sinais de alerta para adoecimento do recém-nascido como: febre, sonolência (sem força para sugar), diminuição das mamadas, tosse, dificuldade para respirar e procurar atendimento médico;

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda, que além das restrições sociais e do cuidado ao tossir espirar (etiqueta da tosse), outra orientação importante é para a higienização dos ambientes, superfícies e equipamentos (em especial os celulares). As mãos devem ser higienizadas com água e sabão e álcool em gel.

De acordo com a diretora de Enfermagem do HUOP, Sara Treccossi, todas as mães estão sendo orientadas sobre como proceder diante da pandemia, e principalmente, quanto ao aleitamento materno, que não deve ser interrompido. “Ele é particularmente forte contra as doenças infecciosas que se previnem mediante a transferência direta de anticorpos de mãe para bebê”, informa.

O HUOP também orienta as gestantes e puérperas a não buscarem atendimento presencial na unidade. Quem possuir sintomas gripais e\ou precisam de informações sobre a doença, pode ligar no Call Center de Cascavel, através do telefone (45) 3096 9090.

Fonte: Portal Boas Práticas – FIOCRUZ / SUS / SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria