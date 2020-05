Comboio da Saúde imunizará professores na Blitz da Vacina

A Campanha de Vacinação Contra a Gripe terá sequência na próxima semana com novidades em Cascavel. Desta vez, os professores e adultos de 55 a 59 anos de idade estarão inclusos nos grupos prioritários.

Desta vez, o foco da imunização serão os professores das redes pública e privada de ensino e adultos de 55 a 59 anos de idade. Para atender a esse público, a Secretaria de Saúde preparou uma estratégia de vacinação.

BLITZ DA VACINA Para os professores, tantos de escolas municipais, estaduais ou particulares, a vacinação ocorrerá somente na Blitz da Vacina, que será realizada de segunda a sexta-feira, 18 a 22 de maio, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel. Serão distribuídas cerca de mil senhas por dia para atender os educadores. Para comprovar que atuam na educação, os profissionais deverão apresentar holerite atualizado pela tela do celular ou o documento físico. A expectativa é vacinar mais de 4,5 mil professores em todo o Município. Para dar suporte ao trabalho de vacinação e evitar aglomerações, o Comboio da Saúde reforçará o time de imunização na Blitz da Vacina. A unidade móvel conta com salas preparadas para armazenar as vacinas, o que possibilita a aplicação de doses dos cascavelenses. “A Blitz da Vacina é uma medida para reduzir o número de pessoas nos pontos de vacinação e evitar aglomeração. Por isso, será retomada, pois tivemos bons resultados com a vacinação dos doentes crônicos e dos idosos. Além disso, na Blitz, evita-se qualquer tipo de aglomeração, o professor ficará dentro do veículo e não terá contato com ninguém, apenas com quem aplicará a dose”, explica a coordenadora do PMI (Programa Municipal de Imunização), Cristina Carnaval.

A Cettrans/Transitar dará todo o apoio para garantir o fluxo de veículos. Os professores devem chegar pela Rua Fortunato Bebber, entrarão no pátio do Centro de Convenções e Eventos, serão vacinados e sairão pela Rua Matelândia. Serão atendidos somente professores em veículos. Em relação aos educadores que atuam no interior do Município, a vacinação ocorrerá nas Unidades de Saúde da Família de cada distrito. ADULTOS DE 55 A 59 ANOS Para os adultos de 55 a 59 anos de idade, a imunização ocorrerá nos pontos de vacinação. Ao todo, serão 37 pontos de vacinação, incluindo as noves unidades do interior, que atenderão das 8h às 16h45, de segunda a sexta-feira, até o dia 5 de junho. Como a Campanha de Vacinação Contra a Gripe é cumulativa, todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário podem ser vacinar. Isso inclui: idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, portadores de deficiência física, gestantes em qualquer fase de gravidez, puérperas com até 45 dias após o parto, portadores de condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

Terão doses disponíveis nas seguintes unidades de saúde (seja UBS ou USF): Santa Cruz, Palmeiras, Santos Dumont, Parque Verde, Claudete, Cidade Verde, Cancelli, Santo Onofre, Floresta, Ipanema, Periollo, Colméia, Tarumã, Interlagos, Cataratas, Morumbi, Rivieira, Brasmadeira, Los Angeles, Santa Felicidade, Guarujá, Maria Luiza, Pioneiros, Presidente, XIV de Novembro, Parque São Paulo, Cascavel Velho, Lago Azul, São Salvador, Rio do Salto, Sede Alvorada, Espigão Azul, São Francisco, Santa Bárbara, Navegantes, Juvinópolis e São João. As unidades de saúde que são referência para o enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) não prestarão atendimentos.