Transitar flagra indivíduo furtando porta no terminal Sul

7 de Setembro

Comissão alinha últimos detalhes para o desfile

Cascavel – Os últimos detalhes para as celebrações da Semana da Pátria e o Desfile de 7 de Setembro foram alinhados na manhã desta sexta-feira (23) em uma reunião no auditório da Prefeitura de Cascavel. Neste ano, as atividades terão início no dia 1º de setembro, na Feira do Teatro, com apresentações culturais, cerimônia de […]