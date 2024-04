Festa do Trabalhador: neste sábado iniciam-se os preparativos da Buchada

Neste sábado, dia 20 de abril, iniciam-se os preparativos da Buchada para a tradicional Festa do Trabalhador. As equipes estarão realizando o pré-cozimento do bucho, que será servido no dia 27 de abril.

Já no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, será servido o tradicional almoço que reúne milhares de pessoas no Seminário São José, no Bairro Tropical.

No ano passado, foram comercializadas cerca de 20 toneladas de carne entre os costelões e as costelas no espeto durante a comemoração.