Dois voos não conseguem pousar no Aeroporto de Cascavel e mudam de rota

Dois voos que estavam previstos para aterrissarem no Aeroporto Regional do Oeste, em Cascavel, no final da tarde deste domingo (26) tiveram as rotas alteradas.

A neblina que cobre a Capital do Oeste pode ser um dos fatores que contribuíram nas mudanças das rotas, pois prejudica a visão dos pilotos e compromete a segurança no pouso.

O voo da Azul que saiu de Curitiba para Cascavel precisou pousar em Foz do Iguaçu.

Já o voo da Latam, que saiu de Guarulhos-SP, sobrevoou a cidade e retornou para São Paulo.

Um voo da manhã e outro do início da tarde conseguiram pousar normalmente em Cascavel. Ainda há mais dois voos previstos para aterrissarem na Capital do Oeste na noite deste domingo.